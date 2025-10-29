Сенаторы США обвинили Трампа в обогащении за счет строительства в Белом доме

Некоторые демократы из сената США обвинили президента Дональда Трампа в якобы обогащении за счет строительства бального зала в Восточном крыле Белого дома. Об этом сообщает издание Washington Post.
Согласно источнику, демократы потребовали, чтобы Трамп предоставил им информацию о спонсорах проекта, которые вкладывают деньги в строительство через трастовый фонд Национальной аллеи, освобожденный от налогов.
«Неясный характер этой схемы только усиливает опасения о том, что президент Трамп снова продает президентский доступ физическим и юридическим лицам, часто при этом занимаясь обогащением себя и своей семьи», — говорится в материале.
Ранее KP.RU сообщал, что Восточное крыло Белого дома было полностью снесено 23 октября. Проект Дональда Трампа по обновлению резиденции может обойтись примерно в 300 млн долларов.