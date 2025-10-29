В Кишиневском аэропорту возникли сложности с заправкой самолётов: В чём причина

В аэропорту Кишинёва возникли перебои с заправкой самолётов из-за санкций против Lukoil.
Поставка топлива осложнена вследствие ограничений, введённых США и Великобританией в отношении Lukoil — основного поставщика авиакеросина для аэропорта.
Орган гражданской авиации Молдовы сообщил, что владеет ситуацией и контролирует работу оператора аэродрома.
Авиаоператорам рекомендовано планировать заправку заранее и рассматривать альтернативные варианты до поступления нового уведомления.
