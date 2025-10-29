Ричмонд
В Рубцовске Алтайского края открыли прокат детских товаров

Его услугами уже воспользовались 196 семей.

Пункт бесплатного проката оборудования для семей с детьми до 1,5 года начал работу в Комплексном центре социального обслуживания города Рубцовска Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.

Семьи могут взять здесь во временное пользование коляски, детские кроватки, санки, стульчики для кормления и другие необходимые предметы. Они выдаются на срок от шести месяцев до года.

«Пункты проката играют важную роль в поддержке семей, находящихся в трудной ситуации, улучшая их условия жизни», — отметила заведующая отделением временного пребывания Ирина Стрижкина.

Напомним, всего в 2025 году в Алтайском крае открылось десять подобных пунктов — в Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске и других городах и районах. За неполные десять месяцев работы услугами проката уже воспользовались 196 семей, которые получили 283 предмета аренды.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.