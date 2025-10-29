Животные научились копать норы 550 млн лет назад

По словам исследователей, время появления этих каналов в отложениях конца эдиакарской эры совпадает с исчезновением следов существования толстых прослоек из цианобактерий на дне первичного океана, а также многих представителей придонной жизни. Это свидетельствует о том, что появление у первых многоклеточных животных способности к «трехмерному» перемещению внутри грунта привело к масштабным перестройкам эдиакарских экосистем. В результате этого возникли условия для формирования множества других новых видов многоклеточных, подытожили ученые.