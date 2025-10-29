Более 350 школьников собрал чемпионат-форум «КреаТех-2025» в Петербурге

Участие в нем приняли 350 школьников из 78 образовательных организаций 29 регионов России и Республики Кыргызстан. Программа форума включала мастер-классы, творческие лаборатории и конференции с представителями креативных индустрий, науки и бизнеса. Участники посетили три тематические площадки: «Креатив-Мастер» с занятиями от профессионалов кино и кулинарии, «Мастерская успеха» с лекциями предпринимателей и «Креатив-лаборатория» с практическими мастер-классами.