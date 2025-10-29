Более 350 школьников собрал чемпионат-форум «КреаТех-2025» в Петербурге

Заключительный этап I Межрегионального детско-юношеского чемпионата-форума «КреаТех-2025» прошел в Инженерно-технологической школе № 777 Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Участие в нем приняли 350 школьников из 78 образовательных организаций 29 регионов России и Республики Кыргызстан. Программа форума включала мастер-классы, творческие лаборатории и конференции с представителями креативных индустрий, науки и бизнеса. Участники посетили три тематические площадки: «Креатив-Мастер» с занятиями от профессионалов кино и кулинарии, «Мастерская успеха» с лекциями предпринимателей и «Креатив-лаборатория» с практическими мастер-классами.
«КреаТех — это пространство, где соединяются инженерное мышление, творчество и новые технологии. Мы искренне рады, что сегодня наша школа стала центром притяжения для талантливых ребят со всей страны. Здесь рождаются идеи, которые завтра могут изменить мир», — отметила директор школы и президент Ассоциации образовательных организаций «Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования» Вера Князева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.