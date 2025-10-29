«Сила и нежность в металле и шелке». Как белорусская красавица готовится к конкурсу «Мисс Вселенная»

В этом году Беларусь во второй раз примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». На нем соберутся представительницы 134 стран. Беларусь представит красавица Алена Кучерук, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2025». С момента, как девушка получила заветную корону, в ее расписании не осталось ни одной свободной минуты, ведь все силы брошены на подготовку к международному конкурсу. Корреспонденты БЕЛТА побеседовали с профессионалами, которые помогали белорусской красавице, и узнали, чем они вдохновлялись для создания образов, способных удивить весь мир.
«Сейчас проходит финальный этап подготовки перед полетом Алены Кучерук в Бангкок (Таиланд). Финал конкурса состоится 21 ноября, но наша красавица полетит туда уже 1 ноября. За этот месяц проделана большая работа, чтобы она чувствовала себя уверенной», — сказала директор Национальной школы красоты Божена Еремич.
Подготовка была сосредоточена на дефиле, репетиции выходов и постановок, которые будут в финале конкурса. Это выход в национальном костюме, вечернем платье, купальнике и ряд других. Также Алену учили делать себе макияж и прическу, давали уроки актерского мастерства, практиковали английский язык.
Над образами Алены трудилась профессиональная команда. Дизайнеры Татьяна Ефремова и Ирина Ромбальская в своих нарядах сочетают летящие шелка и металлизированные ткани, позолоченную кожу и хромированные корсеты. Эти же материалы они использовали при создании вечернего образа для конкурса «Мисс Вселенная», в котором шелковый низ органично сочетается с верхом из хромированного пластика с элементами настоящего серебра.
«На самом деле я искренне считаю, что в Беларуси самое главное золото и бриллианты — наши девушки. На этот образ нас вдохновила, как бы банально это ни звучало, белорусская пшеница, но мы попытались использовать этот символ нетипично. Через хром, металл и золото мы показали, что настоящая белорусская красавица не только нежная и хрупкая, но и сильная. На самом деле она броня нашей страны, которая готова защищать родину и отстаивать честь Беларуси на международной арене», — пояснила Ирина Ромбальская.
«Это полностью ручная работа, здесь руками вылеплен каждый колосок. Ручным трудом мы постарались передать Алене частицу нашей силы, любви и доброты. Последние коллекции, которые мы представляем на международном уровне, это ода белоруске. Выход в вечернем платье — также песня о белорусской девушке, только в новой интерпретации», — добавила Татьяна Ефремова.
К идее платья они пришли совместно с представителями Национальной школы красоты. Работа шла 24/7 на протяжении трех недель. Во время подготовки пересмотрели множество нарядов от представительниц африканских и азиатских стран, где всегда есть буйство красок. Но это все-таки не наша ДНК, поэтому Татьяна и Ирина захотели пойти собственным путем и показать то, что символизирует Беларусь.
«Платье очень удобное. Самое главное, что в нем я могу свободно дышать. Мне нравится, что оно придает мне силы, и я чувствую себя намного увереннее», — отметила Алена Кучерук.
Национальный костюм выполнен белорусским дизайнером Дмитрием Титушкиным в стиле белорусского герба и флага и демонстрирует нашу национальную самобытность. Для его создания использовано 30 тыс. камней, вес костюма — 11 кг, а работа над ним шла два месяца. Как призналась сама Алена Кучерук, вначале костюм казался ей слишком тяжелым, но за множество репетиций она к нему привыкла и сейчас чувствует себя комфортно.
Божена Еремич подчеркнула, что в ходе конкурса также пройдет благотворительный вечер, где каждая страна представит свой благотворительный лот. Алена Кучерук продемонстрирует новый парфюм «Беларусь», который создал парфюмер Николай Ярец. В аромате соединился запах скошенной травы с лимоном, а также личный для парфюмера запах пионов. Их выращивает дома его мама. Характер парфюмерной композиции придает нота пачули, дубового мха и ванили. Это достаточно брутальный древесный аромат с легким акцентом на женственность. Парфюм «Беларусь» входит в коллекцию, где также можно найти ароматы, связанные с Минском, космосом, красотой белорусских девушек и нашими синими озерами.
«Над этим ароматом я трудился долго. Здесь звезды сошлись воедино, и он понадобился для конкурса, когда я еще над ним работал. Различные моменты из жизни мы ассоциируем с разнообразными запахами, которые остаются в памяти, поэтому я постарался создать аромат, который познакомит с нашей страной за ее пределами», — сказал Николай Ярец.
Алена Кучерук готова к тому, что на ее плечах лежит большая ответственность — представлять Беларусь на одном из самых престижных международных конкурсов. Она постарается сделать все возможное, чтобы люди, которые в нее верят, не разочаровались и продолжали ею гордиться. Девушка не боится испытаний.
Жюри будет оценивать не только умение конкурсанток хорошо ходить по подиуму, но и участие представительниц каждой страны в благотворительных проектах. Белорусская красавица представит свой благотворительный проект помощи бездомным животным: питомцам, которые в один момент потеряли свой дом, или тем животным, чья судьба изначально сложилась печально. Несмотря на плотный график, Алена всегда находит время для благотворительности.
Один из главных талантов белорусской красавицы — умение петь. Она учится на четвертом курсе в Новополоцком государственном музыкальном колледже на специальности «дирижирование (академический хор)», так что готова продемонстрировать и свои вокальные данные.
«Немного волнуюсь, ведь никогда не летала на самолете. В Таиланде я буду без моей команды, но она всегда будет со мной на связи. Я безумно благодарна всем, кто со мной работал, ведь без этих людей не справилась бы», — поделилась Алена Кучерук.
По ее мнению, доброта, отзывчивость и искренность — это главные качества белоруски, способной покорить весь мир.
Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
БЕЛТА. −0-