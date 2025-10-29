«Сила и нежность в металле и шелке». Как белорусская красавица готовится к конкурсу «Мисс Вселенная»

«На самом деле я искренне считаю, что в Беларуси самое главное золото и бриллианты — наши девушки. На этот образ нас вдохновила, как бы банально это ни звучало, белорусская пшеница, но мы попытались использовать этот символ нетипично. Через хром, металл и золото мы показали, что настоящая белорусская красавица не только нежная и хрупкая, но и сильная. На самом деле она броня нашей страны, которая готова защищать родину и отстаивать честь Беларуси на международной арене», — пояснила Ирина Ромбальская.