Два учителя из Колпина стали лучшими классными руководителями Петербурга

Анна Федотова из гимназии № 446 работает учителем 18 лет. Как классный руководитель она уделяет особое внимание созданию благоприятного психологического климата в детском коллективе. Ольга Колганова из школы № 455 имеет 20-летний педагогический стаж. В работе с классом она выстраивает партнерские отношения как с учениками, так и с родителями, активно привлекая их к организации мероприятий. Особое внимание педагог уделяет патриотическому воспитанию и формированию духовно-нравственных ценностей.