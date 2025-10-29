Ричмонд
Два учителя из Колпина стали лучшими классными руководителями Петербурга

Педагоги представляли школу № 455 и гимназию № 446.

Педагогам из Колпинского района Анне Федотовой и Ольге Колгановой присудили премию правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель», сообщили в районной администрации. Конкурс проводился в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Анна Федотова из гимназии № 446 работает учителем 18 лет. Как классный руководитель она уделяет особое внимание созданию благоприятного психологического климата в детском коллективе. Ольга Колганова из школы № 455 имеет 20-летний педагогический стаж. В работе с классом она выстраивает партнерские отношения как с учениками, так и с родителями, активно привлекая их к организации мероприятий. Особое внимание педагог уделяет патриотическому воспитанию и формированию духовно-нравственных ценностей.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.