Белорусы завоевали золото на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы взяли золото в одной из дисциплин на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Мужская команда Беларуси по пожарно-спасательному спорту взяла золото в «Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями». Это позволило белорусам выйти на первое место в общем зачете чемпионата мира. Женская сборная нашей страны заняла второе место в той же дисциплине. В командном зачете белорусские девушки также идут вторыми.
В Саудовской Аравии 28−31 октября проходят XX чемпионат мира среди мужчин и XI чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Завтра спортсменов ожидает командная дисциплина — «Пожарная эстафета 4Ч100 м».-0-
Фото МЧС.