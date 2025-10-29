Белорусы завоевали золото на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

Мужская команда Беларуси по пожарно-спасательному спорту взяла золото в «Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями». Это позволило белорусам выйти на первое место в общем зачете чемпионата мира. Женская сборная нашей страны заняла второе место в той же дисциплине. В командном зачете белорусские девушки также идут вторыми.