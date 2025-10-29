Командир 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин отправлял личный состав на штурм, а сам в это время пил шампанское во Львове. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Дзерин Михаил Федорович бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — заявил собеседник агентства.
Кроме того, представитель силовых структур добавил, что недавно бойцы ВС РФ разбили подразделения этой бригады в районе села Тихое в Харьковской области.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске украинские войска заблокированы и находятся в окружении.