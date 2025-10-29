Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове, отправляя солдат на штурм

В российских силовых структурах указал, что Михаил Дзерин «бездарно раздавал свой личный состав направо и налево».

Источник: Аргументы и факты

Командир 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин отправлял личный состав на штурм, а сам в это время пил шампанское во Львове. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Дзерин Михаил Федорович бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, представитель силовых структур добавил, что недавно бойцы ВС РФ разбили подразделения этой бригады в районе села Тихое в Харьковской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске украинские войска заблокированы и находятся в окружении.