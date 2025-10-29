Депутат: цифровизация промышленности идет семимильными шагами

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация промышленности идет семимильными шагами, отметил в комментарии журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Андрей Анисимов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Минске сегодня состоялось совместное заседание палат Национального собрания, посвященное вопросам обеспечения устойчивой работы промышленного комплекса в текущем году. Важная его часть — вопросы парламентариев.
Андрей Анисимов поинтересовался перспективами цифровизации и роботизации сфер промышленности. Он считает, что в свете кооперации со странами дальней дуги важно не упустить этот момент. Цифровизация, роботизация промышленности позволяют получать более выгодные предложения, а также хорошие показатели по рентабельности.
«Действительно, и цифровизация, и роботизация имеют перспективы, семимильными шагами идут в промышленности. Мы видим перспективу применения знаний и компетенций наших молодых людей, выпускников университетов, институтов, в их будущей работе», — сказал депутат, добавив, что в этом отношении важно заглянуть за горизонт, на перспективу.
«Медицина, атомная, ядерная, химическая промышленность — во всех сферах мы видим необходимость и перспективы применения цифровизации. Поэтому мной и был задан вопрос, чтобы актуализировать эту тему. Парламентарии видят, знают и интересуются», — сказал Андрей Анисимов. -0-
