Пандемия 21 века: на форуме по борьбе с фейками рассказали о влиянии лжи на мир

По словам геополитического аналитика и эксперта GFCN Ростислава Люсье из Чехии, «Российская угроза» — это уже структурный компонент европейской политической идентичности. «По всей Европе мы видим, как государства, разведывательные сообщества, медиаплатформы, СМИ постоянно давят на людей, воздействуют на их мысли. Они не информируют их, они хотят влиять на то, о чем люди думают», — сказал он. Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак также сообщил, что общая цель стран — создать эффективные международные правила для борьбы с информационными угрозами, опасными для всего человечества.