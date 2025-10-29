«Люди не верят топорной пропаганде»: эксперты форума «Диалог о фейках 3.0» обсудили реалии эпохи постправды

«Я не верю в то, что мы вошли в эпоху постправды. Мы всегда там были. Раньше у нас не было столько источников информации. Что мы видели, то и считали правдой. Теперь мы можем ознакомиться с разными точками зрения, выбрать те, которые нам ближе. На самом деле у нас сейчас больше возможностей, чем раньше», — сообщил специалист по медиастратегиям, пропаганде и продвижению в GPTV Рашид Бархун, представляющий Францию.