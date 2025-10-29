Парализованному британцу вживили в мозг чип и теперь он силой мысли играет в компьютер

«Мы рады объявить нашего первого участника в Великобритании. Пол, парализованный из-за болезни двигательных нейронов, получил имплант Neuralink в начале этого месяца и смог управлять компьютером своими мыслями», — указано в официальных соцсетях компании.
Сейчас британец работает вместе с инженерами над изучением импланта и восстановлением некоторых функций, которые могут понадобиться в повседневной жизни.
Ранее учёные из Японии создали технологию ректальной доставки кислорода в организм, которая может применяться при тяжёлых лёгочных заболеваниях. Они обратили внимание на способность некоторых животных поглощать кислород через кишечник, включая вьюнов и морских огурцов.
