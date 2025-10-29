Юрий Слюсарь озвучил решение о строительстве на месте Ростовского ипподрома

Губернатор Юрий Слюсарь озвучил окончательное решение по вопросу будущего Ростовского ипподрома. Как рассказал глава Донского региона в своем телеграм-канале, на этом месте нельзя будет строить высотные здания.
По словам главы Дона, градостроительная комиссия утвердила новые правила для этой территории.
— Мы законодательно закрепили за этой землей статус зоны исторической и градостроительной ценности, — прокомментировал Юрий Слюсарь. — Раньше собственник планировал застроить 29 гектаров многоэтажками. Мы это пресекли. Вместо бетона здесь должен появиться новый формат организации городского пространства и парк площадью не менее 18 гектаров.
Губернатор подчеркнул, что любое строительство на этой территории теперь будет согласовываться с Советом по градостроительству.
— Вопрос о проведении конно-спортивных мероприятий на территории ипподрома будет обсуждаться отдельно. Развитие города должно происходить в интересах людей.
