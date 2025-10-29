Юрий Слюсарь озвучил решение о строительстве на месте Ростовского ипподрома

— Мы законодательно закрепили за этой землей статус зоны исторической и градостроительной ценности, — прокомментировал Юрий Слюсарь. — Раньше собственник планировал застроить 29 гектаров многоэтажками. Мы это пресекли. Вместо бетона здесь должен появиться новый формат организации городского пространства и парк площадью не менее 18 гектаров.