Ученые выяснили, как собаки «читают» страх в человеке на автопилоте

Учёные собирали образцы пота у добровольцев, которые предварительно просматривали различные видео для вызывания конкретных эмоциональных состояний. Когда собакам давали понюхать образцы, собранные у испуганных людей, у животных заметно учащалось сердцебиение и проявлялись признаки повышенной тревожности. Кроме того, в таких ситуациях питомцы чаще пытались найти защиту у своих хозяев и демонстрировали настороженное отношение к незнакомым людям.