Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в Пусане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу в городе Пусан в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на заявление администрации главы Белого дома.
«Белый дом сообщает, что сегодняшняя встреча состоится в Пусане», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее встреча лидеров США и Китая должна была пройти в городе Кенчжу в предстояли четверг, 30 октября, в 11:00 по местному времени (05:00 по мск). При этом представители американской администрации не уточнили причину изменения места встречи.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выразил уверенность в успехе встречи с Си Цзиньпином. В ходе нее лидеры обсудят темы, важные для обеих сторон. При этом переговоры пройдут по ранее достигнутой договоренности между Пекином и Вашингтоном.