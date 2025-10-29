Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ак Барс» всухую обыграл лидера КХЛ магнитогорский «Металлург»

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска проиграл на выезде казанскому «Ак Барсу». Счет встречи — 4:0 в пользу команды из Татарстана. Об этом передает корреспондент URA.RU.

На лед вышли лидеры Восточной конференции КХЛ (архивное фото).

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска проиграл на выезде казанскому «Ак Барсу». Счет встречи — 4:0 в пользу команды из Татарстана. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Четыре гола принадлежат хозяевам поля. Первый забил Дмитрий Яшкин на 31-й минуте встречи. Второй — Радэль Замалтдинов на 32-й минуте. Илья Карпухин одолел ворота магнитогорцев на 45 минуте встречи. Четвертая шайба принадлежит ему же», — сообщает корреспондент URA.RU, который следил за матчем.

Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между лидерами Восточной конференции. «Ак Барс» на начало матча занимал вторую строчку и отставал от «Металлурга», который был первым, на три очка.

Хоккейный клуб «Металлург» сохраняет первое место в общей турнирной таблице КХЛ, набрав 32 очка. На второй позиции располагается «Ак Барс», в активе которого после последнего матча 31 балл. Казанская команда установила новый клубный рекорд, одержав одиннадцатую победу подряд.

В четырех из пяти последних матчей команда из Магнитогорска была победителем. Против «Салавата Юлаева» команда сыграла со счетом 6:4: На домашней арене клуб переиграл «Нефтехимик» со счетом 9:6, а на выезде оказался сильнее «Сибири» — 2:1 в овертайме. После поражения от «Нефтехимика» (3:5) хоккеисты из Магнитогорска уверенно обыграли «Авангард» — 4:1.