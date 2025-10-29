«Ак Барс» всухую обыграл лидера КХЛ магнитогорский «Металлург»

В четырех из пяти последних матчей команда из Магнитогорска была победителем. Против «Салавата Юлаева» команда сыграла со счетом 6:4: На домашней арене клуб переиграл «Нефтехимик» со счетом 9:6, а на выезде оказался сильнее «Сибири» — 2:1 в овертайме. После поражения от «Нефтехимика» (3:5) хоккеисты из Магнитогорска уверенно обыграли «Авангард» — 4:1.