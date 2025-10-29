Мужчина обманул охрану и остался на ночь на Эйфелевой башне

Неизвестный мужчина сумел остаться на ночь на Эйфелевой башне, не привлекая внимания охраны, и незаметно покинул ее утром. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает газета Le Parisien.
По информации издания, мужчина поднялся на башню в 21:35 в понедельник, пройдя по билету, купленному на официальном сайте. Его снова заметили на записях камер наблюдения только в 10:20 следующего дня, когда он проходил через турникеты на выходе у западной опоры.
Полиция выясняет, чем он занимался всю ночь и как ему удалось избежать встречи с охранниками. После его ухода никаких повреждений не было обнаружено, две команды кинологов, обследовавшие все этажи башни, также не нашли ничего подозрительного. По записям с камер видно, что у подозреваемого была компактная экшен-камера на голове.
Общество по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), отвечая на запрос издания, подтвердило факт инцидента и сообщило, что была подана жалоба в правоохранительные органы.
Это не первый раз за последний месяц, когда охрана всемирно известных достопримечательностей в Париже не справляется со своими обязанностями. В середине октября произошло скандальное ограбления одного из самых знаменитых музеев мира — Лувра. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа, коллекционера и сотрудника Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатерины Бурковой, сколько драгоценностей похитили злоумышленники и как их планируют продавать, а также рассказала о других похожих ограблениях музеев.