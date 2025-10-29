Мужчина обманул охрану и остался на ночь на Эйфелевой башне

Это не первый раз за последний месяц, когда охрана всемирно известных достопримечательностей в Париже не справляется со своими обязанностями. В середине октября произошло скандальное ограбления одного из самых знаменитых музеев мира — Лувра. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа, коллекционера и сотрудника Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатерины Бурковой, сколько драгоценностей похитили злоумышленники и как их планируют продавать, а также рассказала о других похожих ограблениях музеев.