Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сергиенко призвал своих подчиненных сложить оружие после получения агитационной листовки с инструкцией по сдаче в плен. Об этом в среду, 29 октября, сообщил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Старший лейтенант Сергиенко служил командиром взвода 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Их позиции находились в Сумской области. После обнаружения агитационной листовки с призывом сдаваться в плен он показал ее своим подчиненным.
— После начала штурма позиции российскими войсками Александр принял единственное правильное решение, приказав своим бойцам сложить оружие и сдаться в плен, — написали в Telegram-канале.
27 октября в Министерстве обороны России сообщили, что на участке фронта в Харьковской области на украинских боевиков сбросили листовки, после чего часть из них сложила оружие и сдалась в плен. Российские войска выбили остальных вражеских бойцов с укрепленных позиций, из-за чего солдаты ВСУ сбежали.
22 сентября российский военнослужащий с позывным «Змей» рассказал, что бывшие бойцы ВСУ, которые стали добровольцами батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских бойцов. В процессе один из них начал отстреливаться, и его ранили.