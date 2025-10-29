В Австралии обнаружили бутылку с письмами от солдат Первой мировой войны

На одном из австралийских пляжей обнаружили бутылку с письмами двух военнослужащих, написанными за несколько дней до их отправки на фронт Первой мировой войны. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Бутылку нашла семья по фамилии Браун. Внутри лежали два письма, написанные 15 августа 1916 года 27-летним моряком Малкольмом Невиллом и 37-летним Уильямом Харли. Оба они служили на корабле, который перевозил австралийских солдат в Европу.
Как предполагается, бутылку бросили в воду недалеко от берега. Женщина, которая ее обнаружила, рассказала, что послание, вероятно, недолго находилось в океане, а затем было выброшено на берег и пролежало в песке более ста лет. Бумага оказалась влажной, однако текст все же удалось разобрать.
Судьбы авторов писем сложились трагически. Малкольм Невилл погиб на фронте примерно через год после отправки. Уильям Харли был дважды ранен, вернулся на родину, однако в 1934 году скончался. Его родственники предполагают, что причиной стала болезнь, развившаяся из-за воздействия отравляющих газов на поле боя.
Невилл просил передать письмо своей матери, однако к моменту находки она уже скончалась. Послание получила внучка Харли Энн Тернер, назвавшая его «настоящим чудом». Внучатый племянник Невилла Херби отметил, что эта находка «невероятным образом связала семью через время» и подчеркнул, что строки письма отражают «искреннюю готовность автора идти на войну и трагизм его судьбы».