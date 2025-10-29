Выставка корейской народной живописи открылась в НХМ

Руководитель корейской ассоциации Ли Джонг Ён отметил, что сегодня народная живопись преодолевает время и границы, передавая миру теплую душевность и художественный путь его страны. «Мы верим, что эта выставка сблизит Беларусь и Республику Корея с целью культурного диалога, а также мирного понимания красоты. Искусство — это язык сердец, не знающий границ», — подчеркнул он.