Выставка корейской народной живописи открылась в НХМ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка корейского искусства начала работу в Национальном художественном музее, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Международный выставочный проект «Минхва: Искусство Кореи» начал работу в Национальном художественном музее. Одним из организаторов выступила корейская ассоциация World Peace Art Exhibition Committee при содействии посольства Республики Беларусь в Республике Корея. Экспозиция стала важным событием в культурном диалоге государств.
Минхва — народная живопись. Она зародилась в быту через традиции простых людей. Такую форму искусства отличают яркие краски, декоративная символика и мотивы природы, которые выражают мечты о счастье, долголетии, любви и гармонии.
Выставка включает в себя около полусотни произведений современных мастеров традиционной корейской живописи. Все они передадут стремление художников показать дух и красоту национального искусства в его современном звучании.
Руководитель корейской ассоциации Ли Джонг Ён отметил, что сегодня народная живопись преодолевает время и границы, передавая миру теплую душевность и художественный путь его страны. «Мы верим, что эта выставка сблизит Беларусь и Республику Корея с целью культурного диалога, а также мирного понимания красоты. Искусство — это язык сердец, не знающий границ», — подчеркнул он.
Заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Надежда Авдей передала обращение министра культуры Руслана Чернецкого. «Подобное сотрудничество выполняет важнейшую задачу межкультурного диалога и взаимного духовного обогащения наших народов. Проект “Минхва: искусство Кореи” в Национальном художественном музее представляет для белорусского зрителя новое повествование в глубоко символическом мире. Он наполнен корейской самобытностью. Художественные образы в произведениях передают послание о гармонии и мире», — говорится в нем.
Экспозиция продлится до 16 ноября. −0-