В Тюмени бездомный украл сумку с деньгами и раздал свыше ₽200 тыс. друзьям

Полицейским удалось изъять и вернуть владельцу оставшиеся ₽520 тыс.

Источник: Аргументы и факты

В одном из садоводческих товариществ Тюмени бездомный проник в частный дом и украл 750 тысяч рублей, передает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По информации ведомства, правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что из его дома пропала сумка, в которой хранилась крупная сумма денег.

Полицейские выяснили, что 53-летний мужчина заметил незапертую дверь, проник в жилище и украл сумку с деньгами. Позже он потратил часть украденной суммы, а значительную долю раздал друзьям.

«Полицейским удалось изъять и вернуть владельцу дома оставшиеся 520 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина украл у офисного сотрудника портфель с 11 миллионами рублей.