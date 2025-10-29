Daily Mail: Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за неочевидной болезни

Житель Великобритании Оливер Брэдшоу рассказал, что за несколько месяцев превратился в пожилого человека. Он набрал лишний вес, полысел, стал быстро уставать и забывать элементарные вещи, а также впал в глубокую депрессию. Причиной такого состояния стал дефицит гормонов, о чем мужчине удалось узнать после прочтения статьи в Сети. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщила газета Daily Mail.
По словам британца, врачи, к которым он обращался, не находили заболеваний, но подозревали красную волчанку, деменцию и патологии мозга — ни один из этих диагнозов в итоге не подтвердился. Позднее Брэдшоу увидел в Сети статью о посттравматическом гипопитуитаризме и понял, что его симптомы полностью подходят под описание этой болезни.
Сделанный в частной лаборатории анализ крови подтвердил опасения мужчины — результаты показали недостаток гормонов, включая тестостерон. После этого Брэдшоу назначили гормональную заместительную терапию, и вскоре он стал чувствовать себя намного лучше, передает газета.
