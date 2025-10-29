Daily Mail: Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за неочевидной болезни

По словам британца, врачи, к которым он обращался, не находили заболеваний, но подозревали красную волчанку, деменцию и патологии мозга — ни один из этих диагнозов в итоге не подтвердился. Позднее Брэдшоу увидел в Сети статью о посттравматическом гипопитуитаризме и понял, что его симптомы полностью подходят под описание этой болезни.