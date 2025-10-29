Ричмонд
В Молдову пришло лето в конце октября: Ожидается до +20 градусов — синоптики рассказали об аномальном температурном рекорде

Метеорологи представили прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдову пришло настоящее лето в конце октября: воздух прогреется до +18 °C, облачность чередуется с прояснениями, а ночью ожидается около +10 °C, что для конца месяца настоящая аномалия — синоптики отмечают, что такие температуры значительно выше среднестатистических.

Потом станет немного прохладнее, но всё ещё комфортно — около +17 °C днём и +5 °C ночью, а в субботу воздух прогреется до +15 °C днём, при этом ночные температуры останутся около +5 °C.

Погода в Молдове в ближайшие несколько дней.

Такая тёплая осень радует глаз и настроение: солнечные дни приглашают на прогулки, а мягкий ветерок напоминает, что календарь хоть и говорит «конец октября», но природа словно решила устроить маленький сюрприз.

Бабье лето продолжается, а настроение — почти летнее: тепло, светло и уютно, «лепота, как говаривал Иван Васильевич», настоящая щедрость осени, которую не хочется отпускать.