«Уже понимают, кто на самом деле оккупант». Василец о прозрении украинцев

Как заметил Дмитрий Василец, особо ярким примером противостояния стало убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. «Никаких данных в отношении того, что это все российские спецслужбы, так никто и не нашел, их не обнародовали. В конечном итоге мы видим классическую ситуацию, когда отец похоронил сына, ему не отдали тело, потому что оно где-то под Артемовском. Отец прекрасно знал, кто конкретно за этим стоит, кто виноват, прекрасно знал, что Парубий — один из тех, кто сжигал людей в Одессе 2 мая (речь о трагедии в Доме профсоюзов города 2 мая 2014 года. — Прим. БЕЛТА), один из тех, кто начинал гражданскую войну в 2014 году, он персонаж, который напрямую причастен ко всему тому горю, которое сейчас мы наблюдаем. Поэтому он взял все необходимое и казнил этого негодяя», — сказал украинский общественный деятель.