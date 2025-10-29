«Уже понимают, кто на самом деле оккупант». Василец о прозрении украинцев

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинцы в своем большинстве уже прекрасно понимают, кто на самом деле оккупант. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
Рассуждая, как работает пропаганда в Украине, Дмитрий Василец отметил: «Люди в своем большинстве прекрасно уже понимают, кто на самом деле оккупант. И флаг вроде, и гимн, и герб остаются украинские, хотя по факту ничего украинского уже у режима Зеленского нет. Это уже самые настоящие натовские оккупанты. У людей сейчас главная задача — сделать все для того, чтобы русская армия поскорее освободила эти территории и наконец-то вернулся закон, элементарные права человека на ту территорию. Потому что сейчас их просто нет».
«Люди не понимают, каким образом им до конца можно посодействовать этим процессам. Некоторые помогают ВКС РФ бить именно туда, куда надо. Некоторые, например, пытаются избивать ТЦКшников, некоторые их убивают, это тоже открытая информация, периодически она всплывает. И в этом отношении, в принципе, противостояние идет, — сказал украинский общественный деятель. — Но нельзя аналогию проводить с Великой Отечественной войной. С учетом XXI века (наличие технологий, беспилотников, мобильных телефонов и так далее) это все принимает именно ту форму народного противостояния натовской гибридной оккупации, которую мы можем фиксировать по действиям и ВКС РФ, и многим другим параметрам».
Как заметил Дмитрий Василец, особо ярким примером противостояния стало убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. «Никаких данных в отношении того, что это все российские спецслужбы, так никто и не нашел, их не обнародовали. В конечном итоге мы видим классическую ситуацию, когда отец похоронил сына, ему не отдали тело, потому что оно где-то под Артемовском. Отец прекрасно знал, кто конкретно за этим стоит, кто виноват, прекрасно знал, что Парубий — один из тех, кто сжигал людей в Одессе 2 мая (речь о трагедии в Доме профсоюзов города 2 мая 2014 года. — Прим. БЕЛТА), один из тех, кто начинал гражданскую войну в 2014 году, он персонаж, который напрямую причастен ко всему тому горю, которое сейчас мы наблюдаем. Поэтому он взял все необходимое и казнил этого негодяя», — сказал украинский общественный деятель.
«И это дело настолько резонансное, настолько страшное для режимников Зеленского, что его срочно засекретили и все суды в закрытом режиме, чтобы никто слова даже не мог сказать, что это просто гражданин решил творить справедливость по своему убеждению и видению, потому что он понял, что натовская пропаганда — это чистая ложь. Он действовал максимально эффективно. И это вариант развития событий, когда до очень многих тысяч доходит истина, что очень многих режимников Зеленского, натовских офицеров нужно казнить прямо на месте с учетом возможностей, даже рискуя собственной жизнью, — добавил Дмитрий Василец. — Эта ситуация для режима Зеленского самая опасная. Поэтому не случайно это дело так срочно засекретили, как только этот мужчина четко сказал, что это его личные мотивы, это его позиция в отношении всего происходящего».-0-