Туристку из РФ не пустили в ОАЭ из-за внешнего вида

Российскую туристку не пропустили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за ее татуировок, пирсинга и необычного цвета волос. Инцидент произошел с Полиной, жительницей Санкт-Петербурга, в международном аэропорту Дубая.

— Нам прямо сказали: «В таком виде в нашу страну нельзя, сделайте обратный билет или летите куда-то еще», — рассказала россиянка.

Она планировала через Дубай отправиться в одну из стран Африки, но после отказа со стороны властей ОАЭ была вынуждена срочно изменить свои планы. Вместе с подругами она купила билеты в Оман, где проблем с пограничным контролем не возникло. Полина заранее замаскировала свои татуировки специальным гримом, сняла пирсинг и надела платок, передает URA.ru.

Несмотря на то что в ОАЭ нет прямых законодательных запретов на татуировки или пирсинг, но такие особенности внешности могут восприниматься как нарушение моральных норм страны.

Еще один похожий случай произошел летом в Египте. Местные правоохранители задержали в аэропорту Каира 30-летнюю женщину из-за видеоролика, на котором та исполняет танец живота. Девушку обвинили в оскорблении общественной морали, так как власти посчитали ее поведение слишком развязным.