В ростовском ТЦ 1 ноября откроется передвижной медпункт для проверки здоровья

Жители Ростова смогут проверить состояние здоровья, не записываясь на прием в поликлинику. 1 ноября в одном из ТЦ донской столицы откроется передвижной медпункт, сообщают в министерстве здравоохранения Ростовской области.
— Мобильный медицинский пункт будет работать 1 ноября, с 10:00 до 14:00, в торговом центре «РИО». Он расположится на первом этаже в левом крыле здания. Организатором выступает Городская поликлиника № 12, — уточняют в донском минздраве.
Все желающие смогут пройти комплексное обследование. Специалисты помогут измерить артериальное давление и определить уровень холестерина. Также можно будет получить консультацию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
— Контроль здоровья сердца помогает предотвратить инсульт, — напоминают медики. — Основными факторами риска являются повышенное давление, высокий холестерин и мерцательная аритмия.
Минздрав приглашает ростовчан позаботиться о своем здоровье и пройти обследование.
