Диетолог Цуканова назвала ускоряющие старение позы для сна

Цуканова добавила, что во сне кожа восстанавливается, но если спать лицом в подушку, гравитация и трение давят на нее около 7−8 часов. В результате на щеках, лбу и вокруг глаз появляются глубокие складки, которые через год рискуют стать постоянными, передает Life.ru.