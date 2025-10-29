Ричмонд
Диетолог Цуканова назвала ускоряющие старение позы для сна

Причиной появления ранних признаков старения на лице на 70 процентов является неправильные позы для сна. В частности, если спать на животе, на лице появятся отеки и морщины. Об этом заявила врач-терапевт, сомнолог и диетолог Анна Цуканова.

Она отметила, что сон на одном боку врач также не приносит пользу организму, поскольку со временем такая привычка приводит к асимметрии лица.

— Лучший выбор — сон на спине. Вес тела распределяется равномерно, лицо «парит» над подушкой. Кровоток свободный, лимфа не застаивается — прощайте, мешки под глазами! Если привыкли на боку — чередуйте стороны. Но идеал — спина, — подчеркнула специалист.

Цуканова добавила, что во сне кожа восстанавливается, но если спать лицом в подушку, гравитация и трение давят на нее около 7−8 часов. В результате на щеках, лбу и вокруг глаз появляются глубокие складки, которые через год рискуют стать постоянными, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Реме Наварро заявила, что наиболее полезной для здоровья позой сна является левый бок, поскольку такое положение тела способствует выведению шлаков и улучшает кровообращение. Врач добавила, что такое положение тела прежде всего полезно для кишечника, поскольку не мешает еде двигаться по пищеварительной системе.