Федеральная резервная система США во второй раз снизила ставку до 3,75−4%

ФРС США отметила ускорение инфляции в стране с начала 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная резервная система Соединенных Штатов второй раз подряд снизила уровень ключевой ставки до 3,75−4% по итогам заседания агентства.

«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта», — говорится в заявлении регулятора.

В ФРС также отметили, что экономическая активность в США расширяется умеренными темпами. При этом инфляция в стране ускорилась, оставаясь на умеренно повышенном уровне в сравнении с показателями, зафиксированными в начале года.

Ранее KP.RU сообщал, что ФРС снизила уровень ключевой ставки до 4−4,25% в сентябре 2025 года. При этом регулятор отметил повышение безработицы и снижение роста занятости населения в стране.