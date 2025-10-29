Газманов прокомментировал новости о проблемах со здоровьем: что сказал артист

Певец и народный артист России Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем, назвав их ложными слухами. Он заявил, что свое знаменитое сальто делает исключительно при исполнении песни «Эскадрон». Ложные новости о самочувствии мужчина прокомментировал в Telegram-канале.
Как известно, в сети некоторые СМИ распространили информацию, что певцу якобы запретили заниматься спортом и выполнять трюки на сцене из-за его больных суставов.
«Я прилетел из Москвы, и меня настигла новость из наших доблестных средств массовой информации о том, что я буквально уже совсем не здоров. Позвоночник, бедро, кости — врачи не разрешают мне сальто делать, шпагаты и прочее. Так вот, сальто я делаю только в песне “Эскадрон”, — написал в посте Газманов.
Он уточнил, что планирует вернуть вышеуказанную композицию в свой репертуар в 2026 году, когда ему исполнится 75 лет. При этом он надеется, что ему все же удастся исполнить сальто вновь. Исполнитель добавил, что чувствует себя хорошо. Хотя, по его словам, у него есть проблемы с позвоночником, но он занимается специальными тренировками и справляется с этим.
