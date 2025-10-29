В РПЦ прокомментировали переход Поклонской в язычество

Отречение от христианской веры и смена имени на языческое рассматривается как непростительный грех перед Господом. Об этом предупредил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя информацию о том, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила имя на Радведу.
Священнослужитель заявил, что подобные действия свидетельствуют о роковом выборе человека. Он подчеркнул, что если кто-то изменяет христианству и принимает языческое имя, то это говорит о его непонимании сути христианства и о сделанном им судьбоносном выборе в жизни. Протоиерей указал на то, что Господь прощает все грехи, кроме греха против Святого Духа, и именно это является изменой православию.
— Возврат некоторых к язычеству — страшное явление нашего времени. Многие люди дезориентированы и ничего не могут противопоставить этому натиску. С этой страшной бедой нужно бороться на всех уровнях, — приводит его слова «Абзац».
Кроме того, отец Александр добавил, что языческие представления навязываются западными фильмами, которые, по его мнению, пропагандируют жестокость и насилие.
29 октября журналист Сергей Мардан заявил, что Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Однако экс-прокурор заявила, что распространение подобной персональной информации угрожает безопасности ее семьи.