В РПЦ прокомментировали переход Поклонской в язычество

Священнослужитель заявил, что подобные действия свидетельствуют о роковом выборе человека. Он подчеркнул, что если кто-то изменяет христианству и принимает языческое имя, то это говорит о его непонимании сути христианства и о сделанном им судьбоносном выборе в жизни. Протоиерей указал на то, что Господь прощает все грехи, кроме греха против Святого Духа, и именно это является изменой православию.