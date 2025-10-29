Ричмонд
Отец Илона Маска рассказал о впечатлении городским планированием Москвы и Казани

Эррол Маск заявил, что как инженер он был поражен широкими улицами Москвы и Казани.

Источник: Комсомольская правда

Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска рассказал, что больше всего произвело на него впечатление во время визита в Россию. В ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon предприниматель отметил, что был восхищен городским планированием Москвы и Казани.

«Улицы в Москве и, конечно, в Казани такие широкие и с таким хорошим уличным освещением. Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — рассказал отец Маска.

Также хорошее впечатление, по словам предпринимателя, на него произвели учебные заведения городов.

Ранее KP.RU сообщал, что Эррол Маск посоветовал своим сыновьям чаще посещать Россию. По его словам, русские и американцы имеют много общего и могут быть друзьями.

