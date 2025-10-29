Олег Газманов дал сольный концерт на «Золотом шлягере» в Могилеве

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках международного фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве состоялся сольный концерт народного артиста России Олега Газманова. -0-
Фото Олега Фойницкого.
