Певица Дав Кэмерон обручилась с фронтменом Maneskin

В тот же день стало известно, что во время церемонии голосования на реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!» Степан Кузьменко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной блогерше Айзе-Лилуне Ай. Он поблагодарил девушку за десять месяцев отношений, признался ей в любви и протянул кольцо.