Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Дав Кэмерон обручилась с фронтменом Maneskin

Американская певица Дав Кэмерон и фронтмен итальянской рок-группы Maneskin обручились: пару заметили в Сиднее, на руке артистки видно кольцо с камнем. Об этом в среду, 29 октября, сообщил портал TMZ.

Американская певица Дав Кэмерон и фронтмен итальянской рок-группы Maneskin обручились: пару заметили в Сиднее, на руке артистки видно кольцо с камнем. Об этом в среду, 29 октября, сообщил портал TMZ.

— Пара была приклеена друг к другу, отпраздновав два года совместной жизни в трогательном посте, — передает портал.

В тот же день стало известно, что во время церемонии голосования на реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!» Степан Кузьменко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной блогерше Айзе-Лилуне Ай. Он поблагодарил девушку за десять месяцев отношений, признался ей в любви и протянул кольцо.

21 октября актриса Валерия Ланская объявила, что снова вышла замуж, рассказав, что ее супругом стал композитор Марк Дорбский. Артистка долго не раскрывала подробности личной жизни и отмечала, что главным мужчиной для нее остается сын Артемий. Но еще в конце августа актриса намекнула, что вскоре снова наденет свадебное платье.

24 сентября в СМИ появилась информация о том, что российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сделал предложение своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше