Певица Дав Кэмерон обручилась с фронтменом Maneskin

Американская певица Дав Кэмерон и фронтмен итальянской рок-группы Maneskin обручились: пару заметили в Сиднее, на руке артистки видно кольцо с камнем. Об этом в среду, 29 октября, сообщил портал TMZ.
— Пара была приклеена друг к другу, отпраздновав два года совместной жизни в трогательном посте, — передает портал.
В тот же день стало известно, что во время церемонии голосования на реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!» Степан Кузьменко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной блогерше Айзе-Лилуне Ай. Он поблагодарил девушку за десять месяцев отношений, признался ей в любви и протянул кольцо.
21 октября актриса Валерия Ланская объявила, что снова вышла замуж, рассказав, что ее супругом стал композитор Марк Дорбский. Артистка долго не раскрывала подробности личной жизни и отмечала, что главным мужчиной для нее остается сын Артемий. Но еще в конце августа актриса намекнула, что вскоре снова наденет свадебное платье.
24 сентября в СМИ появилась информация о том, что российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сделал предложение своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.