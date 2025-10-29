Ричмонд
В России ожидается полярное сияние: в каких регионах лучше всего будет видно редкое явление

В северо-западной части России 29 октября можно будет наблюдать полярные сияния.

Источник: Комсомольская правда

Жители северо-западной части России смогут наблюдать за одним из самых красивейших явлений природы — полярными сияниями. Их можно будет увидеть в ночью 29 октября. Об этом в Telegram-канале рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На фоне наблюдающейся второй день подряд умеренной геомагнитной нестабильности, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний», — следует из поста.

Сообщается, что самые хорошие шансы увидеть полярное сияние будут в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Ямало-Ненецком округе и в Республике Коми. Также есть вероятность появления сияния в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В центральной части России такие наблюдения пока невозможны.

Исследователи уточнили, что на этот раз северные огни на небе не связаны с сильной магнитной бурей. По их словам, сейчас магнитное поле остается в пределах нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно над Москвой был замечен очень яркий метеорит. По оценкам специалистов, его размер мог быть сопоставим с баскетбольным мячом.