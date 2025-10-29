В России ожидается полярное сияние: в каких регионах лучше всего будет видно редкое явление

Сообщается, что самые хорошие шансы увидеть полярное сияние будут в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Ямало-Ненецком округе и в Республике Коми. Также есть вероятность появления сияния в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В центральной части России такие наблюдения пока невозможны.