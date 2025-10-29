Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области чиновники присваивали компенсацию за разрушенные дома

На Украине раскрыли мошенническую схему с кражей средств, предназначенных для восстановления якобы разрушенных жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские чиновники из Харьковской области незаконно присваивали средства, выделенные в качестве компенсации за разрушенные дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Государственные служащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, неизвестные намеренно повреждали дома, выдавая это за якобы обстрелы со стороны России. После этого чиновники получали сертификаты с компенсацией, присваивая их себе. Известно о более чем 200 подобных случаях.

Ранее KP.RU сообщал, что Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему экс-чиновника Минобороны страны, присвоившего 2,2 млн долларов на закупках вооружения для армии.