В Харьковской области чиновники присваивали компенсацию за разрушенные дома

Украинские чиновники из Харьковской области незаконно присваивали средства, выделенные в качестве компенсации за разрушенные дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Государственные служащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, неизвестные намеренно повреждали дома, выдавая это за якобы обстрелы со стороны России. После этого чиновники получали сертификаты с компенсацией, присваивая их себе. Известно о более чем 200 подобных случаях.
Ранее KP.RU сообщал, что Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему экс-чиновника Минобороны страны, присвоившего 2,2 млн долларов на закупках вооружения для армии.