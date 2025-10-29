Что изменится в России с 1 ноября 2025 года: как избежать отключения сим-карты

Прекращение обслуживания ряда сим-карт

Речь идет о номерах, по которым не удалось подтвердить информацию о владельцах. Также, если на человеке числится больше 20 сим-карт, действие лишних приостановят.



Озвучивание нотариусами наследникам кредитной истории скончавшегося

Узнав о возможных долгах, люди смогут отказаться от наследства с обременениями.



Повышение доплаты к пенсии летчикам и шахтерам

Размер надбавки, как и прежде, зависит от прошлых заработков и стажа.



Взыскание налоговых долгов с физических лиц вне суда

Такие меры окажутся законными спустя полгода после уведомления человека о необходимости внести платеж. Сначала средства спишут со счетов, а при нехватке — взыщут имущество.



Расширение возможностей использования портала госуслуг

Теперь физические лица смогут передавать через ресурс документы, которые содержат налоговую тайну.



Нововведения для брокеров

Их обяжут перед совершением сделок доступно объяснять клиентам риски. Также окажется под запретом продажа дополнительных финансовых инструментов, когда явно видно, что человек совсем не разбирается в том, что ему предлагается.



Пополнение перечня товаров системы «Честный знак»

Присоединятся растительные масла и корма для животных. Также начнется эксперимент по маркировке промышленного оборудования и удобрений в потребительской упаковке.

