Что изменится в России с 1 ноября 2025 года: как избежать отключения сим-карты

Новые строки в законодательных документах государства — что ждать людям с 1 ноября 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка сидит с телефоном в руках на диване и задумчиво морщит лоб
Источник: Freepik

Третий месяц осени — это не только установление стабильной минусовой температуры. Нововведения в законодательстве России с 1 ноября 2025 года коснутся наследников, бывших летчиков и шахтеров, налоговых должников, бизнесменов и других.

Изменения в социальной сфере

Коснутся владельцев сим-карт, наследников и бывших летчиков и шахтеров.

  • С 1 ноября операторы связи прекратят обслуживание номеров, по которым не удалось подтвердить информацию о владельцах. Также, если на человеке числится больше 20 сим-карт, действие лишних приостановят.
  • С 24 ноября нотариусы смогут озвучивать наследникам кредитную историю скончавшегося. Узнав о возможных долгах, люди смогут отказаться от наследства с обременениями.
  • С 1 ноября летчикам и шахтерам повысят ежемесячную доплату к пенсии. Размер надбавки, как и прежде, зависит от прошлых заработков и стажа.

Изменения в налоговой сфере

Коснутся должников и физических лиц, которые активно пользуются порталом госуслуг.

  • С 1 ноября взыскивать с физических лиц долги по налогам теперь станет возможным вне суда. Такие меры окажутся законными спустя полгода после уведомления человека о необходимости внести платеж. Сначала средства спишут со счетов, а при нехватке — взыщут имущество.
  • Расширятся возможности использования портала госуслуг. Теперь физические лица смогут передавать через ресурс документы, которые содержат налоговую тайну.

Изменения в бизнес-сфере

Коснутся производителей растительных масел, кормов для питомцев, промышленного оборудования и удобрений, брокеров и тех, кто занимается оборотом метанола.

  • С 5 ноября брокеров обяжут перед совершением сделок доступно объяснять клиентам риски. Также окажется под запретом продажа дополнительных финансовых инструментов, когда явно видно, что человек совсем не разбирается в том, что ему предлагается.
  • С 1 ноября к системе «Честный знак» присоединятся растительные масла и корма для животных. Также начнется эксперимент по маркировке промышленного оборудования и удобрений в потребительской упаковке.
  • Оборот метанола теперь окажутся в праве осуществлять только компании из специального государственного реестра. Таким образом власти борются с предотвращением массовых отравлений.

