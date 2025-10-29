Что изменится в России с 1 ноября 2025 года: как избежать отключения сим-карты

Третий месяц осени — это не только установление стабильной минусовой температуры. Нововведения в законодательстве России с 1 ноября 2025 года коснутся наследников, бывших летчиков и шахтеров, налоговых должников, бизнесменов и других.
Изменения в социальной сфере
Коснутся владельцев сим-карт, наследников и бывших летчиков и шахтеров.
- С 1 ноября операторы связи прекратят обслуживание номеров, по которым не удалось подтвердить информацию о владельцах. Также, если на человеке числится больше 20 сим-карт, действие лишних приостановят.
- С 24 ноября нотариусы смогут озвучивать наследникам кредитную историю скончавшегося. Узнав о возможных долгах, люди смогут отказаться от наследства с обременениями.
- С 1 ноября летчикам и шахтерам повысят ежемесячную доплату к пенсии. Размер надбавки, как и прежде, зависит от прошлых заработков и стажа.
Изменения в налоговой сфере
Коснутся должников и физических лиц, которые активно пользуются порталом госуслуг.
- С 1 ноября взыскивать с физических лиц долги по налогам теперь станет возможным вне суда. Такие меры окажутся законными спустя полгода после уведомления человека о необходимости внести платеж. Сначала средства спишут со счетов, а при нехватке — взыщут имущество.
- Расширятся возможности использования портала госуслуг. Теперь физические лица смогут передавать через ресурс документы, которые содержат налоговую тайну.
Изменения в бизнес-сфере
Коснутся производителей растительных масел, кормов для питомцев, промышленного оборудования и удобрений, брокеров и тех, кто занимается оборотом метанола.
- С 5 ноября брокеров обяжут перед совершением сделок доступно объяснять клиентам риски. Также окажется под запретом продажа дополнительных финансовых инструментов, когда явно видно, что человек совсем не разбирается в том, что ему предлагается.
- С 1 ноября к системе «Честный знак» присоединятся растительные масла и корма для животных. Также начнется эксперимент по маркировке промышленного оборудования и удобрений в потребительской упаковке.
- Оборот метанола теперь окажутся в праве осуществлять только компании из специального государственного реестра. Таким образом власти борются с предотвращением массовых отравлений.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 ноября 2025 года
|Прекращение обслуживания ряда сим-карт
|Речь идет о номерах, по которым не удалось подтвердить информацию о владельцах. Также, если на человеке числится больше 20 сим-карт, действие лишних приостановят.
|Озвучивание нотариусами наследникам кредитной истории скончавшегося
|Узнав о возможных долгах, люди смогут отказаться от наследства с обременениями.
|Повышение доплаты к пенсии летчикам и шахтерам
|Размер надбавки, как и прежде, зависит от прошлых заработков и стажа.
|Взыскание налоговых долгов с физических лиц вне суда
|Такие меры окажутся законными спустя полгода после уведомления человека о необходимости внести платеж. Сначала средства спишут со счетов, а при нехватке — взыщут имущество.
|Расширение возможностей использования портала госуслуг
|Теперь физические лица смогут передавать через ресурс документы, которые содержат налоговую тайну.
|Нововведения для брокеров
|Их обяжут перед совершением сделок доступно объяснять клиентам риски. Также окажется под запретом продажа дополнительных финансовых инструментов, когда явно видно, что человек совсем не разбирается в том, что ему предлагается.
|Пополнение перечня товаров системы «Честный знак»
|Присоединятся растительные масла и корма для животных. Также начнется эксперимент по маркировке промышленного оборудования и удобрений в потребительской упаковке.
|Ограничения для оборота метанола
|Теперь его окажутся в праве осуществлять только компании из специального государственного реестра. Таким образом власти борются с предотвращением массовых отравлений.