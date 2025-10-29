Отец Илона Маска Эррол рассказал, какие города России впечатлили его больше всего

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол посетил Россию. Он поделился своими впечатлениями от визита в страну в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.
По словам Маска-старшего, больше всего на него произвели неизгладимое впечатление Москва и Казань. Он был поражен удобством и продуманностью городского планирования. Как инженер по образованию, Эррол особенно отметил широкие, но хорошо освещенные улицы.
— Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим, — пояснил он.
Также он остался под впечатлением от посещения местных университетов.
Кроме того, его удивил город Суздаль. Маск-старший акцентировал внимание на том, что его огорчает состояние инфраструктуры в родной Южно-Африканской Республике и в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.
Маск бывал в российской столице и летом. По его словам, Москва является самой впечатляющей столицей в мире: она намного лучше Вашингтона и Лондона.
Однако не только города впечатлили отца американского предпринимателя. Эррол Маск также восхитился красотой русских женщин и заявил, что представительницам прекрасного пола в других странах нужно поучиться у россиянок ухаживать за собой.