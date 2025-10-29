В МВД РФ назвали самые актуальные схемы мошенничества

Мошенники используют поддельные аккаунты руководителей и приемы обратной социальной инженерии, чтобы жертва сама связалась со злоумышленником, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что мошенники создают фейковые профили в мессенджерах WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других высокопоставленных лиц. Цель злоумышленников — выманивание денежных средств, используя доверие граждан к власти или страх перед внеплановыми проверками.
По данным МВД, мошенники применяют обратную социальную инженерию, создавая ситуацию, при которой жертва сама выходит на связь с ними. Они также могут взламывать аккаунты и записывать видеосообщения от лица руководителей с указаниями выполнить «срочные поручения», либо представляться директорами школ и вузов.
В ведомстве отметили, что злоумышленники также звонят, пишут в мессенджерах или отправляют SMS, выдавая себя за сотрудников банков, налоговой или государственных органов, и убеждают перевести средства на «безопасный счет». В итоге деньги уходят к мошенникам.
Для противодействия преступлениям в сфере цифровых технологий МВД сообщило, что с марта 2026 года в рамках пилотного проекта будет налажено взаимодействие с Центральным банком, Роскомнадзором и коммерческими банками.
Кроме того, с 1 ноября операторы мобильной связи не смогут предоставлять услуги абонентам, чьи данные не прошли проверку, а также тем, кто владеет более чем 20 SIM-картами. За «дропперство» с июля предусмотрена уголовная ответственность до шести лет лишения свободы.
Также в ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале «Госуслуги» доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, которая с сентября стала доступна во всех МФЦ. С 2022 года в России реализуется национальная программа по обучению граждан основам цифровой безопасности, ориентированная на подростков и пенсионеров.
В МВД подчеркнули, что гражданам необходимо проверять источники сообщений, не переходить по подозрительным ссылкам, не оплачивать госпошлины вне официальных порталов, не сообщать коды из SMS, использовать двухфакторную аутентификацию и антивирусные программы.
Ведомство отметило, что сотрудники госорганов и банков никогда не требуют перевода средств.
