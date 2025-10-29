В МВД РФ назвали самые актуальные схемы мошенничества

Также в ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале «Госуслуги» доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, которая с сентября стала доступна во всех МФЦ. С 2022 года в России реализуется национальная программа по обучению граждан основам цифровой безопасности, ориентированная на подростков и пенсионеров.