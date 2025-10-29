В Кургане открыли пункты приема старых автомобильных шин

Всего в городе будет работать три площадки. Они располагаются по улице Химмашевская, 8 строение 6; улице Промышленная, 5 и в поселке Керамзитный по улице Стройиндустрии, 1 Г. Привезти можно покрышки любого типа, как шипованные, так и нешипованные. Их будут принимать в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. Горожанам также напомнили, что запрещено оставлять покрышки на контейнерной площадке.