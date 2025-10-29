Ричмонд
Радио «Судного дня» передало сообщение после слов Путина о «Посейдоне»

Ранее президент РФ сообщил об успешном испытании перспективного комплекса с ядерной энергетической установкой.

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», после заявления российского лидера Владимира Путина об испытании российского подводного дрона «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, передала в эфир новое сообщение, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщается, что в 18.38 по мск прозвучало слово «Тормомозг».

Ранее президент РФ сообщил о проведенном испытании перспективного комплекса «Посейдон» с ядерной энергетической установкой и назвал его огромным успехом. Путин подчеркнул, что перехватить подводный беспилотник «Посейдон» невозможно. По его словам, разработка не имеет аналогов в мире по своим скоростным характеристикам и глубине погружения.