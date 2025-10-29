Радио «Судного дня» передало сообщение после слов Путина о «Посейдоне»

Ранее президент РФ сообщил о проведенном испытании перспективного комплекса «Посейдон» с ядерной энергетической установкой и назвал его огромным успехом. Путин подчеркнул, что перехватить подводный беспилотник «Посейдон» невозможно. По его словам, разработка не имеет аналогов в мире по своим скоростным характеристикам и глубине погружения.