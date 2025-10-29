Продюсер Наталья Громова возмутилась действиями врачей при лечении Романа Попова

Руководитель кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова в среду, 29 октября, рассказала, что после госпитализации актера Романа Попова врачи провели ему две операции, а потом «посадили на ИВЛ». Она задалась вопросом, зачем медики это сделали, поскольку артист не задыхался.
— Было проведено две операции, а затем его зачем-то посадили на ИВЛ. Я с врачами не общалась, хотя мне интересно задать им этот вопрос. Он не задыхался, зачем нужно было это делать. Потом его не могли снять с ИВЛ, он задыхался. Возможно, у него отказали органы, потому что онкологию мы победили, — отметила продюсер.
Она добавила, что после химиотерапии тело Попова ослабло, и он много спал, но при этом передвигался сам. Громова и ее коллеги по «Алым парусам» проводили с ним зарядки, прогуливались по дому и его территории, а его мать угощала их борщом, передает журнал Voice.
Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет от рецидива рака. В 2018 году ему диагностировали «астроцитому головного мозга». После операции и курса лечения актер вернулся к творческой деятельности, но в 2025 году болезнь вернулась, осложнившись потерей зрения и слуха. Юморист Оганес Григорян рассказал, что актер был его ближайшим другом. Он поделился своими воспоминаниями о товарище в беседе с «Вечерней Москвой».