Продюсер Наталья Громова возмутилась действиями врачей при лечении Романа Попова

— Было проведено две операции, а затем его зачем-то посадили на ИВЛ. Я с врачами не общалась, хотя мне интересно задать им этот вопрос. Он не задыхался, зачем нужно было это делать. Потом его не могли снять с ИВЛ, он задыхался. Возможно, у него отказали органы, потому что онкологию мы победили, — отметила продюсер.