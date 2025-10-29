Депутат Миронов предложил не начислять проценты на кредиты для семей с детьми

Основным условием для льготы будет снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% в сравнении с периодом для рождения ребенка. Это уменьшит финансовую нагрузку на семьи, когда основным источником финансирования в семье является только отец, а мама сидит в декрете.