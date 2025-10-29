Депутат Миронов предложил не начислять проценты на кредиты для семей с детьми

Депутат Сергей Миронов предложил ввести кредитные каникулы для семей, в которых детям не исполнилось три года.
Парламентарий направил официальное обращение к председателю правительства.
— Предлагаю ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет, — цитирует 360.ru запрос депутата.
Основным условием для льготы будет снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% в сравнении с периодом для рождения ребенка. Это уменьшит финансовую нагрузку на семьи, когда основным источником финансирования в семье является только отец, а мама сидит в декрете.
Ранее, депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что с начала ноября семьи, получающие государственные пособия на детей, смогут получить их раньше обычного. Социальный фонд России скорректировал график перечислений в связи с праздничными днями, пишет RT.
Тем временем, в России предложили разрешить более ранний выход на пенсию для многодетных отцов. Сейчас право на досрочную пенсию имеют только многодетные матери, пишет Lenta.ru.
Для многодетных матерей тоже смогут выходить на досрочную пенсию. Помимо этого, семьи с детьми имеют первоочередное право на социальные контракты. Многодетным семьям так же предлагают разрешить бесплатно посещать учреждения культуры по всей России, пишет Царьград.