Неизвестный втайне от охранников провел ночь на Эйфелевой башне

В Париже неизвестный мужчина провел ночь на Эйфелевой башне втайне от охранников, передает местное издание Le Parisien.
Сообщается, что неизвестный поднялся на монумент по купленному билету в 21:35 и оставался там до утра. В следующий раз его обнаружили на записях камер наблюдения только в 10:20, когда он прошел через турникеты на выход у западной опоры башни.
Как сообщили сотрудники полиции, никакого ущерба мужчина не нанес, однако из-за этого инцидента возник вопрос о безопасности Эйфелевой башни.
В настоящее время местные правоохранители изучают обстоятельства происшествия, на место прибыли две кинологические группы.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала троих взобравшихся на Эйфелеву башню мужчин, один из которых совершил оттуда прыжок с парашютом.