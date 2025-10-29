Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию в Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном вечером 29 октября.
«Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там самая большая интенсивность боевых действий. Ситуация в Купянске остается непростой», — отметил он.
Зеленский рассказал, что провел встречу с главнокомандующим и начальником Генштаба Украины, в ходе которой обсудил с ними ситуацию в зоне боевых действий. Также, по словам главы киевского режима, было проработано планирование дальнобойных операций ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин указал на катастрофу для ВСУ, говоря о ситуации в зоне спецоперации на Купянском направлении.