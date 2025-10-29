Глобальное потепление в мире каждую минуту уносит одну жизнь: Ученые бьют тревогу

Растущая в мире температура воздуха угрожает человечеству. Каждую минуту глобальное потепление уносит минимум одну жизнь. Эта информация следует из анализа Всемирной организацией здравоохранения, которое проводилось с партнерскими структурами.
В исследовании, на которое ссылается The Guardian, говорится, что с 1990-х годов число смертей из-за жары увеличилось на 23%, если учитывать рост населения. В среднем, с 2012 по 2021 год от последствий аномальной жары погибали 546 тысяч человек ежегодно. По этой причине ученые забили тревогу.
«Это, примерно, одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Это на самом деле поразительная цифра, и показатели продолжают расти», — заявил профессор Олли Джей из Сиднейского университета.
Также сообщается, что сокращение использования угля за последние десять лет позволило спасать жизнь около 400 людям в день. Но сжигание ископаемого топлива все еще нагревает планету и ухудшает качество воздуха. К этому же относятся и пожары в лесу. Известно, что в 2024 году ученые зафиксировали рекордное количество смертей от последствий дыма — 154 тысячи случаев. Данные для этой оценки были собраны со всех уголков мира.
Ранее международные исследователи сообщили, что климат Земли уже достиг первой точки невозврата. В результате этого процесса началось массовое вымирание коралловых рифов.