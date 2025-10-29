Глобальное потепление в мире каждую минуту уносит одну жизнь: Ученые бьют тревогу

Также сообщается, что сокращение использования угля за последние десять лет позволило спасать жизнь около 400 людям в день. Но сжигание ископаемого топлива все еще нагревает планету и ухудшает качество воздуха. К этому же относятся и пожары в лесу. Известно, что в 2024 году ученые зафиксировали рекордное количество смертей от последствий дыма — 154 тысячи случаев. Данные для этой оценки были собраны со всех уголков мира.