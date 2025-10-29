Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что ситуация на ЗАЭС остается очень серьезной

Положение дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по-прежнему остается крайне серьезнойб требуется введение режима тишины в окрестностях объекта для проведения восстановительных работ. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции.
«Мы по-прежнему находимся в состоянии, когда там ведутся боевые действия, так что необходимо согласовать перемирие для того, чтобы рабочие могли провести ремонт», — заявил он.
Гросси также упомянул, что процесс восстановления линии электропередач «Ферросплавная-1» на ЗАЭС продолжается.
С 23 сентября электроснабжение Запорожской АЭС поддерживается резервными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего электропитания повреждены и находятся в нерабочем состоянии. Последняя из них — высоковольтная линия электропередач 750 кВ «Днепровская» получила повреждения вблизи станции из-за обстрела украинских боевиков 23 сентября.