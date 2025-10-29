Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Бразилии

По данным исследователей, угрозы для человека новый вирус пока не представляет. Однако у BRZ batCoV есть необычная особенность — участок шиповидного белка, который расщепляется ферментами в клетках человека и животных, облегчая проникновение вируса в организм, уточнили в агентстве.