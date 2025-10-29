Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Бразилии

Бразильские ученые нашли новый вид коронавируса у летучих мышей. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Bloomberg.
Вирусу уже дали название — BRZ batCoV. Он имеет генетические сходства с возбудителями COVID-19 и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
Коронавирус обнаружили у насекомоядных летучих мышей, которые обитают в Латинской Америке. Для проведения анализа исследователи собрали образцы в штатах Мараньян и Сан-Паулу.
Выяснилось, что BRZ batCoV из семейства бета-коронавирусов, туда же входят — SARS-CoV-2, MERS-CoV и SARS-CoV.
По данным исследователей, угрозы для человека новый вирус пока не представляет. Однако у BRZ batCoV есть необычная особенность — участок шиповидного белка, который расщепляется ферментами в клетках человека и животных, облегчая проникновение вируса в организм, уточнили в агентстве.
В США из грузовика, попавшего в ДТП, сбежали макаки, зараженные герпесом, гепатитом C и коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, могут ли обезьяны заразить вирусами и спровоцировать новую эпидемию.