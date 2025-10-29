В Вологодской области исчезло целое озеро: подробности

В Вологодской области России неожиданно исчезло озеро Шимозеро. О причинах произошедшего рассказало издание Lenta.ru со ссылкой на местный СМИ.
Озеро Шимозеро имеет площадь около восьми квадратных километров и является периодически исчезающим карстовым водоемом. Это происходит из-за того, что на дне озера протекает ручей, называемой Черной Ямой.
«Раньше в тех местах было много вепсских деревень, но в середине прошлого века приняли решение их ликвидировать как неперспективные населенные пункты», — говорится в сообщении.
В этот раз озеро также пропало из-за того, что все вода в нем ушла в воронку на дне. При этом известно, что Шимозеро исчезает уже не в первый раз, а происходящее изучают гидрологи.
