Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области исчезло целое озеро: подробности

Озеро Шимозеро в Вологодской области исчезло из-за воронки на дне.

Источник: Комсомольская правда

В Вологодской области России неожиданно исчезло озеро Шимозеро. О причинах произошедшего рассказало издание Lenta.ru со ссылкой на местный СМИ.

Озеро Шимозеро имеет площадь около восьми квадратных километров и является периодически исчезающим карстовым водоемом. Это происходит из-за того, что на дне озера протекает ручей, называемой Черной Ямой.

«Раньше в тех местах было много вепсских деревень, но в середине прошлого века приняли решение их ликвидировать как неперспективные населенные пункты», — говорится в сообщении.

В этот раз озеро также пропало из-за того, что все вода в нем ушла в воронку на дне. При этом известно, что Шимозеро исчезает уже не в первый раз, а происходящее изучают гидрологи.

Ранее KP.RU сообщал об удивительном озере Большой Сокоч, расположенном на Камчатке. Оно обладает уникальной геологической историей и большим разнообразием подводной жизни.