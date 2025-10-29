Ричмонд
Машина сорвалась с моста и рухнула на ж/д пути в Симферополе

В Симферополе грузовой автомобиль съехал с моста и оказался на железнодорожных путях вблизи вокзала. В результате происшествия травмы получил водитель транспортного средства. Об этом сообщили в управлении МЧС.

В Симферополе грузовой автомобиль съехал с моста и оказался на железнодорожных путях вблизи вокзала. В результате происшествия травмы получил водитель транспортного средства. Об этом сообщили в управлении МЧС.